Dreigt opgave voor Pedersen na zware val? Roze trui komt met stand van zaken

Roze trui Mads Pedersen ging zwaar tegen de grond in de zesde etappe van de Giro. De Deen had last van zijn heup, maar is vrijdag toch van start gegaan.

Mads Pedersen is wellicht aan zijn laatste dag in de roze trui bezig in de Giro. De aankomst op Tagliacozzo (11.9 km aan 5.6%) zal wellicht te lang en te steil zijn voor de Deen om zijn trui nog te behouden.

Vooral omdat Pedersen in de zesde etappe zwaar tegen de grond ging op zo'n 70 kilometer van de streep. De Deen kon niet sprinten door last aan zijn heup en kwam zo'n vijf minuten na winnaar Groves over de streep.

Pedersen voelt zich beter dag na valpartij

Door de woorden van Pedersen kon even gevreesd worden voor een opgave, maar de Deen heeft een goede nacht gehad. "Ik voel me oké. Het is nooit goed voor het lichaam om tegen de grond te gaan, maar het is minder erg dan verwacht", zei hij voor de zevende etappe bij Het Nieuwsblad.

"Ik voel me een beetje stijf, maar het zal wel gaan." Pedersen wil ook iets terugdoen voor zijn ploegmaats Ciccone en Vacek na zijn drie etappezeges. De twee staan nog goed in klassement en kunnen de leiderstrui overnemen van Pedersen.

Vacek staat derde in het klassement, op 24 seconden van Pedersen. Tussen hen staat wel Roglic, die een achterstand heeft van 17 seconden op de Deen. Vacek moet dus wel acht seconden pakken op de Sloveen om de roze trui over te nemen van zijn ploegmaat.