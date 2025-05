Hebben Ine Beyen en Ruben Van Gucht een relatie? Ex-renster reageert voor het eerst

De geruchten over een relatie tussen Ruben Van Gucht en Ine Beyen gaan al een tijdje rond. De ex-renster reageert nu zelf voor het eerst op die geruchten.

Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn nu al enkele jaren het vaste duo dat de commentaar verzorgt voor de vrouwenwedstrijden. Volgens geruchten is er echter niet alleen een werkrelatie tussen de twee, maar ook een passionele relatie.

Van Gucht of Beyen hebben nooit bevestigd of ontkend dat er sprake was van een relatie tussen hen. BIj HLN doet Beyen dat nu wel. "Zijn die geruchten over mij en Ruben ondertussen al niet passé? Hij wordt aan duizend-en-een vrouwen gelinkt tegenwoordig."

Beyen wil geen open relatie of polyamorie

Volgens Beyen is Van Gucht gewoon een goede vriend en collega van haar, die ze wel vaak ziet. Van een relatie is dus geen sprake volgens de ex-renster. Een open relatie of polyamorie, zoals Van Gucht, is ook niets voor Beyen.

"Nee, een open relatie of polyamorie is niks voor mij. Waar haal je de tijd zelfs? Je moet al meerdere agenda’s bij elkaar leggen. Met één persoon is het al uitdagend genoeg", zegt Beyen daarover.

Van Gucht zelf getuigde in 'Het Huis' over zijn open relatie met zijn vrouw Blanka Vlasic. Beyen bewondert zijn eerlijkheid en respecteert zijn keuze om dat te doen. "En hij kan er om lachen ook. Misschien is dat de reden."