Johan Bruyneel vreest zware gevolgen Primoz Roglic in de Giro: "Een grote aderlating"

Het belangrijkste slachtoffer van de zware valpartij in de zesde etappe in de Giro was ex-winnaar Jai Hindley. Primoz Roglic verloor daarmee een belangrijke ploeggenoot voor de rest van de Giro.

Primoz Roglic maakt in de Giro jacht op zijn zesde eindzege in een grote ronde, maar moet het dus de rest van de Giro met een ploegmaat minder doen. En dat kan volgens Johan Bruyneel wel eens gevolgen hebben. "Toen je Hindley zag zitten, wist je meteen dat hij niet meer op de fiets zou stappen", zegt Bruyneel bij The Move. "Een grote aderlating voor Red Bull-BORA-hansgrohe en Primoz Roglic. Hindley was zijn belangrijkste luitenant, een ex-winnaar die nu volledig voor Roglic wilde rijden." Bruyneel vreest weinig steun voor Roglic bergop "Dat had Hindley de voorbije weken meermaals verkondigd. Ze gaan hun strategie moeten aanpassen. Zo'n belangrijke renner verliezen in de eerste week, is moeilijk. Voor een ploeg als Red Bull-BORA-hansgrohe is je tweede beste klimmer verliezen vooral mentaal niet simpel." Vooral bergop vreest Bruyneel voor gevolgen voor Roglic. "Ik heb alleen Hindley en Pellizzari bij Roglic gezien als de weg wat omhoog liep in de eerste ritten. De rest zat er niet. Martinez gaat een stapje moeten zetten om die rol in te vullen." "Er komt grote druk op zijn schouders. Maar ook Pellizzari krijgt nu meer verantwoordelijkheid. Het wordt heel interessant om te zien hoe ze bij de ploeg gaan koersen. Ze kunnen niet meer heel verdedigend rijden."