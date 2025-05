Na veeg uit de pan klinkt Lotto helemaal anders bij comeback van Arnaud De Lie

Na anderhalve maand komt Arnaud De Lie zondag weer aan de start van een koers. De Belgische kampioen maakt zijn rentree in de Rund um Köln, maar Lotto drukt de verwachtingen de kop in.

Net als vorig jaar moest Arnaud De Lie na Gent-Wevelgem de stekker uit zijn voorjaar trekken. Een jaar geleden was de ziekte van Lyme de boosdoener, nu lag de oorzaak vooral bij de Belgische kampioen zelf.

"Hij is conditioneel niet op de afspraak. Het is geen 5 of 10% dat hij tekortkomt, het is meer dan dat", zei sportief manager Kurt Van de Wouwer eind maart bij Sporza. "Het enige dat we kunnen zeggen, is dat 90% voor je sport leven in het huidige wielrennen niet genoeg is. Je kan er beter 110% voor leven."

Van de Wouwer verwacht geen topresultaat van De Lie

Anderhalve maand later is De Lie weer klaar om te koersen "Wij hebben destijds gezegd dat we Arnaud pas in competitie zouden brengen wanneer hij daarvoor klaar was. Wel, hij start zondag in Keulen. Data en zijn waarden op training wijzen dat uit", zegt Van de Wouwer.

Vorig jaar won De Lie bij zijn comeback meteen de Famenne Ardenne Classic. Van de Wouwer tempert echter de verwachtingen, hij denkt niet dat De Lie in Duitsland meteen zal meestrijden voor de zege.

"Verwacht geen wonderen bij zijn rentree. Arnaud mist nog een pak wedstrijdritme. We geven hem de tijd om verder op te bouwen." Op het BK eind juni en in de Tour hoopt Lotto dat De Lie wel weer in topvorm zal zijn.