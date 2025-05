Nederland boos op één man nadat Kooij niet kan sprinten voor de zege: "Hij verkloot het gewoon"

Voor de tweede keer in deze Giro kon Wout van Aert geen perfecte lead-out doen voor Olav Kooij. De Nederlander eindigde tiende, maar werd ook stevig gehinderd door de Italiaan Moschetti.

Omdat Plowright van Alpecin-Deceuninck in de slotkilometer plots een voorsprong had op de rest van het peloton, besliste Wout van Aert om het gat dicht te rijden. Olav Kooij volgde zijn wiel echter niet en dus was Van Aert alleen.

Hij ging op en over Plowright, maar kon zijn inspanning niet doortrekken tot aan de finish. "Van Aert heeft zeker te horen gekregen dat hij mocht gaan, maar we weten dat het beeld van de ploegleiders best wel achter loopt", stelt de Nederlandse ex-renner Bobbie Traksel bij Kop over Kop.

"Ik denk dus dat hij die beslissing zelf heeft genomen. Hij merkte dan gewoon dat het niet gaat en uiteindelijk gaf hij het op." Kooij zat wel uitstekend geplaatst om te sprinten voor de zege, maar werd fel gehinderd door de Italiaan Moschetti.

Kooij kan niet sprinten door Moschetti

"Moschetti zoekt de rand op en Kooij zit daar met perfecte benen, maar hij kan geen kant op. Hij wordt echt opgehouden en dan is Groves ook al lang weg. Die bocht draait naar links en Moschetti zoekt de binnenbocht op. Hij houdt alleen meer de boarding aan dan de witte lijn die er ligt."

"Moschetti had gewoon de benen niet. Het is niet meer de Moschetti die we zagen in het begin van het seizoen. Hij is gewoon niet goed op dit moment en hij houdt gewoon de boarding dicht voor iemand. Eerlijk is eerlijk, maar hij verkloot gewoon de sprint van Kooij." De Italiaan werd uiteindelijk gedeclasseerd en als allerlaatste gezet in de uitslag.