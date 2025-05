Nieuwe roze trui Primoz Roglic heeft vreemde uitleg voor eerste tijdverlies in de Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Primoz Roglic heeft voor de tweede keer in deze Giro de roze trui veroverd. De Sloveen moest wel enkele seconden toegeven op zijn grote concurrent Juan Ayuso.

Red Bull-BORA-hansgrohe controleerde de hele dag de vroege vlucht voor kopman Primoz Roglic, maar die kon het werk van zijn ploeg niet afmaken. De Sloveen zat in de finale te ver om de aanval van Juan Ayuso te beantwoorden.

"Ik zat wat te ver en heb niet echt gevochten, haha", reageerde Roglic met een vreemd lachje. "Het was hoe het was. Ik deed niet mee voor de zege, maar het resultaat is goed en ik ben blij. Ik zat gewoon niet op de goede plaats."

"Soms win je, soms verlies je. Maar ik heb ervan genoten en je weet nooit wanneer het je laatste dag in het roze is. Ik moet ook er ook van genieten, want ik ga geen tien Giro's meer rijden en ik doe nog altijd mee om de prijzen."

Geeft Roglic roze trui opnieuw weg?

Roglic nam dus de roze trui over van Pedersen en heeft nu vier seconden voorsprong op Ayuso. Toen Roglic in de tijdrit de roze trui overnam van Pedersen, gaf hij die de dag nadien met de glimlach terug aan de Deen.

De kans is groot dat de roze trui zaterdag opnieuw van schouders zal veranderen. "Ik weet niet hoe lang ik de trui wil houden. Andere renners komen nu dicht van mij, dus zij zullen de roze trui ook wel willen", reageerde Roglic.