Thijs Zonneveld weet niet wat hij zag in de Giro: "Gewoon volslagen idioot"

De zesde etappe in de Giro werd in het slot ontsierd door enkele demonstranten die het op de renners hadden gemunt. Analist Thijs Zonneveld heeft er geen begrip voor.

Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty) en Enzo Paleni (Groupama-FDJ) hadden op 3 kilometer van de streep nog enkele seconden voorsprong op het peloton toen er plots een demonstrant voor hun wiel sprong met een lint in zijn handen.

Van der Hoorn kon de val maar net vermijden en deed bij Eurosport ​al zijn verhaal. In de podcast In De Waaier van Thijs Zonneveld ging Van der Hoorn er nog wat dieper op in. "Ik schrok me op dat moment ook écht helemaal dood."

"Je zit volle bak te geven, het melkzuur zit tot achter je oren en dan loopt er opeens iemand de weg op met een soort zwarte slang en een lint. Gelukkig kon ik nog wel door het lint heen rijden, maar als je op dat moment 55 km per uur rijdt, is het wel jammer dat je dan vol in de remmen moet."

Zonneveld veroordeelt protestactie

"Ik had ook totaal geen idee wat er gebeurde op dat moment. Hij liep in eerste instantie gewoon recht op me af. Je weet op dat moment natuurlijk niet wat de bedoeling is van zo’n gast. Het was eigenlijk een heel verdrietig einde van een mooie dag."

Ook Zonneveld wist niet wat hij zag. "Na alle protestacties was dit misschien ergens wel te verwachten. En dat je wilt protesteren, is ieders goed recht. Maar als je voor wielrenners wilt gaan springen, ben je gewoon een volslagen idioot."