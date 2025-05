🎥 Palestijnse demonstranten brengen Giro-peloton in gevaar: "Ze blokkeerden de hele weg"

Op 3 kilometer van de streep schoot plots een man vanuit het publiek de weg op met een lint in zijn handen. Hij bracht vluchters Van der Hoorn en Paleni net niet ten val, ook het peloton ontsnapte.

Van der Hoorn en Paleni waren aan het vechten om uit de greep van het peloton te blijven en hadden nog een voorsprong van een tiental seconden toen er plots een demonstrant vanuit het publiek de weg opliep.

De Nederlander moest vol in de remmen en kon een val vermijden, ook omdat het lint dat de demonstrant in zijn handen had brak. Daarna zwaaide de man ook nog met een keffiyeh, een teken van de Palestijnse strijd, richting het peloton.

Niemand kwam ten val, al werd het wel nog even gevaarlijk toen andere toeschouwers de demonstranten probeerden tegen te houden en de weg over staken. Voor Van der Hoorn zelf was het stevig schrikken.

Van der Hoorn over actie van demonstranten

"Opeens stond er iemand voor mijn neus met een lint en weet ik veel wat hij allemaal had. Ik stond compleet stil. Ik reed dwars door dat lint heen, maar stond stil omdat ze de weg blokkeerden", zei hij bij Eurosport.

"Dan moet je nog op gang komen als je naar de vaantjes bent, dus dat heeft wel invloed gehad. Ik denk niet dat we het anders gehaald hadden, maar het was wel triest dat het zo moest eindigen. Ik werd volledig geblokkeerd, moest in de remmen en dat heeft wel een seconde of tien gescheeld."