Trainer verklapt eindelijk het grote doel van Tom Pidcock in de Giro, maar ziet ook groot nadeel

Ritzeges of toch een klassement? Het doel van Tom Pidcock in deze Giro was tot nu toe onduidelijk. Zijn trainer Kurt Bogaerts schept nu meer duidelijkheid.

Met een vijfde plaats in de eerste rit en een derde plaats in de vijfde rit deed Tom Pidcock al twee keer een gooi naar een etappezege in de Giro. De Brit kwam dus twee tekort, maar is toch niet ontevreden over zijn Giro.

Want in het klassement staat Pidcock voorlopig veertiende, op 57 seconden van leider Mads Pedersen. Het verschil met Primoz Roglic, de favoriet voor de eindzege, bedraagt zo'n 40 seconden in het klassement.

Pidcock mikt op top tien in de Giro

En dat eindklassement is ook een doel voor Pidcock. "Tom zal zich zo lang mogelijk proberen mengen in de strijd om het roze", zegt zijn trainer Kurt Bogaerts bij HLN. "De buitenwereld zal er niet van wakker liggen, maar mocht Tom in deze Giro top 10 rijden in de eindstand, denk ik dat we tevreden mogen zijn."

Als Pidcock in de top tien wil eindigen, dan mag hij volgens Bogaerts wel geen foutjes meer maken. Vooral in de tijdrit verloor de Brit tijd, hij moest toen 41 seconden toegeven op Roglic. In de tiende rit staat er nog een tijdrit van 28,6 km op het programma.

Een ander nadeel voor Pidcock op zijn concurrenten kan het ontbreken van een hoogtestage zijn in zijn voorbereiding. "We hopen dat Tom verder kan borduren op het goede gevoel van in het voorjaar, maar wat de opeenvolging van de lastige bergritten in de slotweek betreft, is het missen van die specifieke voorbereiding op hoogte een nadeel."