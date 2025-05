"Vind het niet kunnen": Greg Van Avermaet streng voor absurd idee van Giro-organisatie

De Giro ging dit jaar van start in Albanië, maar organisator RCS sluit ook Australië niet uit als mogelijke startplaats. Voor Greg Van Avermaet gaat dat een brug te ver.

De Giro maakt al eens graag een uitstapje naar het buitenland voor zijn Grande Partenza. Na onder meer Nederland, Denemarken, Israël en Hongarije was het dit jaar de beurt aan Albanië. En dat kan Greg Van Avermaet wel smaken.

"Dat de Giro even over de grens gaat kijken of naar Albanië gaat, dat is geen probleem. Dat is ook een meerwaarde voor de renners, omdat je dan eens ergens anders koerst dan in Italië", zegt Van Avermaet bij Sporza.

Van Avermaet over Giro-start in Australië

"Maar die grote oversteken met jetlags vind ik een brug te ver", gaat Van Avermaet verder. Want de organisatie van de Giro denkt er dus aan om zelfs in Australië te starten. De renners zouden zo na drie dagen koers in Australië 16 uur op het vliegtuig moeten zitten.

En de renners moeten dan ook nog eens een jetlag verwerken van 6 tot 8 uur door het tijdsverschil, maar zouden daarvoor wel twee rustdagen krijgen. Voor Van Avermaet is dat toch allemaal wat overdreven. "Ik vind het niet kunnen", zegt de voormalige olympische kampioen.

Eerst moeten renners overvliegen naar Australië en zich aanpassen aan het tijdsverschil, om daarna weer naar Italië te vliegen en zich nog eens aan te passen aan het tijdsverschil. "Dat is een beetje zot."