Vrouw Sarah over 'toevallige' vakantiekeuze van Van Aert: "Verdenk er Wout nog altijd van"

Wout van Aert rijdt op zijn 30ste voor het eerste de Giro. Rijkelijk laat in zijn carrière voor iemand die verliefd is op Italië en er vaak op vakantie gaat.

Na zes keer de Tour en één keer de Vuelta rijdt Wout van Aert op dit moment zijn eerste Giro. Niet in de beste vorm door ziekte tijdens zijn voorbereiding, maar Van Aert probeert er toch het beste van te maken.

Voor Van Aert is Italië ook een beetje thuiskomen, net als goede vriend Jan Bakelants is hij een Italofiel. "Wie gaat er niet graag op vakantie naar Italië? Het is de ideale bestemming, want ze hebben er alles: lekker eten, topwijn, geweldige steden, mooie natuur...", zegt Bakelants bij HLN.

Koos Van Aert bewust voor hotel met passage van de Giro?

Van Aert bezocht ondertussen al heel wat plaatsen in Italië, vaak samen met zijn vrouw Sarah De Bie. Ze trokken onder meer al naar de Dolomieten, de Alpen, Puglia, Sardinië, Toscane en Firenze. Zijn stage voor de Giro werkte Van Aert af in Lucca.

In de Dolomieten waren Van Aert en De Bie op wandelvakantie. En toevallig passeerde net op dat moment de Giro langs hun wellness-hotel in Madonna di Campiglio, waar Van Aert en De Bie toen verbleven.

Al was het volgens De Bie helemaal niet toevallig dat de Giro daar toen passeerde. "Ik verdenk er Wout nog altijd van dat die koerspassage niet zo toevallig was, als hij toen liet uitschijnen."