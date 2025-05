Wout van Aert is bijzonder hard voor demonstranten die Giro-peloton viseerden

Op het moment zelf merkte Wout van Aert er weinig van, maar achteraf zag hij op beelden hoe twee demonstranten op de weg sprongen in de finale van de zesde etappe. Van Aert reageert een dag later bijzonder scherp.

De twee demonstranten die in de finale van de zesde etappe op het parcours sprongen en de vluchters tot stilstand wilden brengen, hadden het daarna gemunt op het peloton. Daarin zat Wout van Aert, maar erg veel merkte hij er zelf niet van.

Na de rit zag Van Aert ook de beelden en hij veroordeelt dan ook scherp wat er gebeurde in de straten van Napoli. "Het is waanzinnig. Zulke mensen zouden ze moeten oppakken", zei Van Aert een dag later bij Sporza.

Hadden demonstranten tegengehouden kunnen worden?

Van Aert vindt wel dat er in de finale meer hekken hadden kunnen staan, al twijfelt hij wel of dat veel verschil had gemaakt. De demonstranten in kwestie hadden daar volgens Van Aert ook gewoon over gesprongen.

"Als je renners ziet komen aan zestig kilometer per uur en je bent gek genoeg om dan op de weg te springen, dan kan je alles verwachten." Ook de politiemotoren die voor de koers rijden, lijken de demonstranten niet tegen te houden.

Aan tafel bij Visma-Lease a Bike was het incident donderdagavond ook een gespreksonderwerp. "We hebben er weinig invloed op als renner, maar er wordt met verbijstering naar gekeken. We kunnen het alleen maar elke keer veroordelen."