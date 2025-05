🎥 Ruben Van Gucht heeft iemand gevonden om bijzonder koppel mee te vormen

Ruben Van Gucht zit niet om een stunt verlegen. En dat deed hij vandaag nog maar eens over tijdens Radio 2 Weekwatchers.

Ruben Van Gucht, er gaat geen week voorbij of hij komt in het nieuws. En meestal heeft dat niet te maken met het werk dat hij als journalist doet, maar eerder met andere zaken.

Van zijn amoureuze fratsen werden we al meer dan eens op de hoogte gebracht en ook nu wil hij een koppel vormen met iemand, maar dan op muzikale wijze.

In Weekwatchers op Radio 2 stelde hij samen met James Cooke een liedje voor, gemaakt door Mathieu en Guillaume, om kans te maken op de Zomerhit.

Van zangtalent is er niet echt veel sprake, maar de bekende melodietjes werken wel heel aanstekelijk en een zomerhitje zit er misschien wel in, maar of het de Zomerhit van Radio 2 wordt is maar zeer de vraag.

Oordeel vooral zelf over de muzikale talenten van het viertal. Je kan de video met het liedje hieronder bekijken in de post op sociale media. Het is maar één keer per week weekend...