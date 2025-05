Bondscoach heeft straffe verklaring gedaan over Thibau Nys en Monumenten: deze factoren geven hem mogelijk gelijk

Het is nu ruim drie weken geleden dat de bondscoach die straffe verklaring over Thibau Nys deed. Volgens Serge Pauwels kan Thibau Nys alle Monumenten winnen.

Dat is toch wel een opvallende uitlating over iemand die nog geen enkele klassieker gewonnen heeft. Thibau Nys moet het in de volgende jaren dus nog bewijzen, maar heeft al wel een enorm potentieel laten zien. Naast de verklaring van de bondscoach leggen we de visie van Maxime Monfort, de ploegleider van Nys. Als je de optelsom maakt, moet je vaststellen dat Pauwels misschien wel gelijk heeft.

Vooral de vijfde plaats van Thibau in Luik-Bastenaken-Luik doet het beste vermoeden voor de toekomst. "Hij kan volgend jaar naar Luik terugkeren met meer ambitie. Misschien kan het volgend jaar al meer het geval zijn, maar binnen twee-drie jaar zal hij zeker één van de grote favorieten zijn", maakt Maxime Monfort zich sterk. Wellicht hangt dat dan ook wel deels af van de aan- of afwezigheid van Pogacar.

Monfort ziet ook rol voor Nys in Lombardije en Vlaanderen

"We dachten eerst dat Luik-Bastenaken-Luik te lastig zou zijn en de Amstel Gold Race hem beter zou liggen", denkt Monfort na over welke klassieker nu het best bij Nys past. "Nu moeten we zeggen dat ook Luik binnen zijn mogelijkheden ligt en hij misschien binnen een paar jaar in de Ronde van Lombardije ook kan meespelen. De Ronde van Vlaanderen moet hij ook kunnen."

Daar bestaan bij Lidl-Trek dus weinig twijfels over. "Hij heeft wel de capaciteiten om zijn positie te houden in het peloton. Dat is belangrijk in zo'n klassieker. Dit jaar lag de focus op de Ardennen. Hij heeft veel geleerd. Hij is klaar voor meer." Zijn ploeg heeft het volste vertrouwen in Thibau Nys, zoveel is duidelijk. Tot wat dit leidt, moet de toekomst uitwijzen.

Enkel vraagteken bij Milaan-Sanremo

Monfort, die momenteel als ploegleider in de Giro actief is, heeft dus enkel Milaan-Sanremo niet laten vallen. Dat is het enige Monument dat hij niet maar Serge Pauwels wel in de mond neemt als het over de mogelijkheden van Thibau Nys gaat.