CEO van Lotto springt uit zijn vel na kritiek op zijn eigen persoon

Stéphane Heulot is de CEO van Lotto Cycling Team. Het team krijgt de laatste tijd heel wat over zich heen en ook Heulot krijgt de nodige kritiek.

Stéphane Heulot begrijpt het niet dat hij zoveel kritiek krijgt. En dan gaat het ook niet over alleen maar zijn werk. Zo krijgt hij heel wat over zich heen omdat hij geen Nederlands spreekt en maar gebrekkig overweg kan in het Engels.

“Mijn Engels zou slecht zijn. Los van het feit dat het laatste niet waar is, waarom moet dat?”, vraagt hij zich af bij Het Nieuwsblad. “Over dat Nederlands. Ik daag u uit een week met mij mee te lopen. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Waarom begint men daar ook altijd over?”

Heulot vraagt zich af of de media dat ook doet bij Rudi Garcia, de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels die Fransman is? “Of destijds bij Tedesco?”

“En ging het zoveel beter met de Belgische voetbalploeg toen Wilmots bondscoach was? En die sprak wel Frans en Nederlands. En ja, mijn vrouw is West-Vlaamse. Maar als ik haar hoor praten en ik hoor dan Kurt Van de Wouwer (uit de Kempen, red.) : dat is een andere taal. Jullie verstaan mekaar onderling vaak niet.”

Het is zelfs in het contract van Heulot opgenomen dat hij Engels moet spreken binnen de ploeg. “Dat doe ik. En niemand binnen de ploeg die mij al gezegd heeft dat dat een probleem is. Of ze nu Frans spreken of een andere taal: ik ben close met al mijn renners.”