Goed nieuws voor de fans: ploeg van Mathieu van der Poel verlengt contract van belangrijke renner

Alpecin-Deceuninck heeft het contract van Jonas Rickaert verlengd. Hij blijft drie jaar langer bij de ploeg van Mathieu van der Poel.

Jonas Rickaert heeft zijn contract bij Alpecin-Deceuninck verlengd tot 2028. De wegkapitein van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel blijft zo nog drie jaar bij het team.

Onze 31-jarige landgenoot is al zeven jaar in dienst bij de broers Roodhooft. Een winnaar is hij niet, want in zijn carrière won hij nog maar één koers, Dwars door het Hageland.

Zijn rol binnen Alpecin-Deceuninck is echter van onschatbare waarde. Hij fungeert als een cruciale schakel in de sprinttrein van Philipsen en als een betrouwbare helper voor Van der Poel in de klassiekers.

Rickaert zelf reageert enthousiast op zijn contractverlenging: “Deze ploeg is al zeven jaar mijn thuis en ik voel me hier nog steeds erg goed. Ik zie nog genoeg uitdagingen en kansen voor me met deze groep en ik ben trots en blij dat ik mijn contract met nog eens drie jaar kan verlengen”, klinkt het.

Deze contractverlenging zorgt voor de nodige stabiliteit, ervaring en continuïteit bij Alpecin-Deceuninck. Rickaert is ook een graag geziene figuur bij de fans van de wielerploeg.