Heulot verdedigt De Lie met hand en tand na alweer mislukt voorjaar: "Iedereen lijkt dat uit het oog te verliezen"

Belgisch kampioen Arnaud De Lie maakt zondag zijn rentree in het peloton na anderhalve maand afwezigheid. Zijn voorjaar mislukte voor het tweede seizoen op rij, maar volgens CEO Stéphane Heulot zijn daar redenen voor.

Net als vorig jaar was Arnaud De Lie met veel ambitie aan zijn voorjaar begonnen. In tegenstelling tot vorig jaar begon De Lie iets vroeger aan zijn seizoen om al wat koersritme op te doen voor de grote voorjaarsklassiekers.

Al in de Omloop Het Nieuwsblad liep het mis, De Lie werd op 27 kilometer van de gewoon gelost uit het peloton op het vlakke. Beterschap kwam er niet en net als vorig jaar werd na Gent-Wevelgem de stekker uit zijn voorjaar getrokken en de pauzeknop ingeduwd.

Heulot verdedigt slecht voorjaar De Lie

CEO Stéphane Heulot merkt wel een groot verschil op. Vorig jaar werd bij De Lie de ziekte van Lyme vastgesteld, dit jaar was dat niet het geval. "Ja, Arnaud was niet op niveau. Maar mag ik opmerken dat hij nog altijd jong is? (23, nvdr.) Iedereen lijkt dat uit het oog te verliezen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Het is volgens Heulot niet makkelijk om met druk om te gaan op die leeftijd. En De Lie viel op stage in Denia ook twee keer, daarna kreeg hij last van allergieën. Dat heeft hem volgens Heulot een achterstand opgeleverd.

Sportief manager Kurt Van de Wouwer verweet De Lie wel dat hij maar 90% voor zijn vak leefde. Heulot stelt dat De Lie iemand is die van het leven houdt, graag plezier maakt en lacht. In een strikt schema zou hij niet functioneren.

"Maar Arnaud is géén luierik. Als we drie maanden lang een huis voor hem in Spanje huren, dan ligt hij daar niet in zijn bed PlayStation te spelen. Arnaud werkt hard", verdedigt Heulot de Belgische kampioen.