Hoe de stress Thibau Nys soms enorm parten kan spelen: ploegleider Monfort zegt waar het aan ligt en wat de oplossing is

Thibau Nys is iemand met een grote toekomst maar ook iemand die elke kans heel serieus neemt. Dat brengt enige stress met zich mee.

Thibau Nys heeft dit voorjaar niet onder stoelen of banken gestoken dat hij met stress toeleefde naar zijn campagne in de Ardennenklassiekers. Logisch, want hij moest zich daar echt wel bewijzen. Die klassiekers zouden immers mee bepalend zijn of hij in aanmerking kwam voor de Tour. Dan is het begrijpelijk dat je daar als jonge gast behoorlijk zenuwachtig van wordt.

"Hij denkt veel te veel", lacht Maxime Monfort als dat onderwerp ter sprake komt. "Hij kent zichzelf héél goed. Hij interpreteert alle signalen van zich lichaam. Dat geeft een beetje stress." Voor Monfort is dat een gevoel dat je niet kunt uitsluiten. Wie zoekt, die vindt immers toch altijd iets. "Als je luistert naar je lichaam, scheelt er altijd wel iets."

Monfort vindt het ook een positieve zaak

De ploegleider van Lidl-Trek vindt dat er ook wel een positieve kant aan is. "Het is ook wel mooi om zien, want hij kent zichzelf zo goed. Natuurlijk geeft dat extra stress." Vooral bij de grote eendagskoersen is dat een kwestie. Monfort weet wat nodig is om te vermijden dat Nys onder de druk bezwijkt. "Hij moet een paar keer die koersen rijden."

Meer dan dat is het niet: hoe meer ervaring Thibau Nys opdoet, hoe beter hij zal worden in het omgaan met de stress. "Hij moet ondervinden dat je op het ene moment een beetje pijn hebt maar daarna wel beter kunt worden." Dat is volgens Monfort een wederkerend fenomeen in wedstrijden over lange afstanden. "Dat is altijd zo. Je kunt geen zes uur lang een goed gevoel op de fiets hebben."

Lidl-Trek zeker dat Nys steeds vlotter met druk zal omgaan

Kortom: ze zijn er bij Lidl-Trek zeker van dat Thibau Nys in de loop van zijn carrière de stress steeds vlotter de baas zal kunnen.