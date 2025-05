Lefevere komt terug op het helikopterverhaal, maar heeft toch complimentjes voor Lotto-ploeg en De Lie

Patrick Lefevere is sinds begin dit jaar gestopt als CEO van Soudal-QuickStep. Toch blijft hij de koers van heel dichtbij opvolgen.

Het einde van Patrick Lefevere bij QuickStep was ook het einde van een tijdperk. Toch blijft de koers ook zonder Lefevere doorgaan. En Lefevere zelf blijft ook heel nauw alles volgen.

Zo schrijft hij elke week nog steeds ook zijn wielercolumn voor Het Nieuwsblad en daarin gaat hij zoals in het verleden ook geen thema uit de weg.

Neem nu alles wat er bij Lotto Cycling Team gebeurde, met vooral het feit dat Arnaud De Lie niet voor QuickStep, maar wel voor het team van de Nationale Loterij koos.

“Heulot heeft een heel verhaal gemaakt van het feit dat ik destijds per helikopter op bezoek ben gegaan bij De Lie”, klinkt het in de krant bij Lefevere. “Volgens hem is de familie daarop afgeknapt. Als dat zo is, heb ik er toen niks van gemerkt.”

Toch kan Lefevere ook niet anders dan positief zijn over Lotto. “Voor het werk dat Kurt (Van de Wouwer, red) met de jeugdploeg van Lotto doet, neem ik zonder meer mijn hoed af. Zoveel jaar kwam er niks uit en nu houdt het niet op: De Lie, Van Eetvelt, Maxim Van Gils, Jarno Widar… Het ene toptalent na het andere.”

En ook over De Lie kan je niet anders dan positief zijn. “Ik blijf tot nader order een grote believer. Arnauds palmares liegt niet: de ploeg moet hem al twee jaar op rij uit competitie nemen en nog heeft hij al zevenentwintig koersen gewonnen”, besluit Lefevere.