Lefevere steekt gevoelens over bepaalde personen niet weg: hij geeft Lotto-leiding een sneer over De Lie en zijn salaris

Patrick Lefevere heeft het niet zo begrepen op de huidige leiding bij de Lotto-ploeg. Dat Arnaud De Lie zo op de sukkel is, betreurt hij.

Zijn column in Het Nieuwsblad draait rond het 23-jarige talent. Het is geen geheim dat Patrick Lefevere De Lie hoog heeft zitten. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step geeft toe dat hij een boontje voor hem heeft en hem heeft proberen in te lijven. Lefevere is ervan overtuigd dat de problemen die De Lie kent bij Lotto veel minder hadden gespeeld bij de Wolfpack.

Lefevere stelt vast dat Arnaud De Lie bijna in zijn eentje het gewicht van de hele ploeg draagt en vindt dat dit een veel te grote last is op de schouders van zo'n jonge renner. Lefevere gaat ook in op het loon van De Lie. Hij weet niet precies hoeveel de renner verdient maar weet wel wat hij hem zelf heeft geboden. Aangezien De Lie voor Lotto koos, heerst het vermoeden dat hij daar nog een hoger bedrag verdient.

Prestaties en loon De Lie niet in balans

Lefevere stelt dus dat er een disbalans is tussen de prestaties die De Lie kan leveren en zijn hoge loon. Vanuit zijn ervaring weet Lefevere dat renners in de knoop slaan in zo'n situatie. Renners voelen die druk. Lefevere vreest dat dit ook is wat er aan de hand is met De Lie. Het is absoluut zonde dat zo'n beloftevolle renner daar mee geconfronteerd wordt.

Patrick Lefevere speelt ook open kaart over zijn band met de huidige Lotto-leiding. Jannie Haek, Stéphane Heulot en Kurt Van de Wouwer zijn niet zijn favoriete tafelgasten, aldus Lefevere. Het zijn 'andere karakters', laat die laatste optekenen. Waarschijnlijk zullen die drie dan ook niet raar opkijken van de kritiek die Lefevere uit op hun werk.

Gezonde Lotto-ploeg is belangrijk

De voorganger van Jurgen Foré benadrukt wel dat hij hoopt dat De Lie er snel bovenop komt, zowel voor de renner als voor de ploeg. Lotto werkt immers wel goed met de jeugd. Een gezonde Lotto-ploeg is nog altijd belangrijk voor het Belgische wielrennen, onderstreept Lefevere.