Niet alles is wat het lijkt bij UAE: wieleranaliste is scherp en ziet de ploeg van het grote geld ferme blunder maken

UAE heeft de eerste slag bergop thuisgehaald. Een voorbeeld van de perfecte cohesie binnen het team. Vergeet dat maar.

In het Eurosport-programma Kop Over Kop heeft Jip van den Bos een heel andere indruk. "Het is een team dat niet altijd heel goed samenwerkt. Ayuso is niet altijd de beste knecht voor Pogacar. Hetzelfde zou Ayuso kunnen overkomen met een Jay Vine, Del Toro en McNulty. Als je laat zien dat je echt de beste bent bergop, dan gaat de rest zo veel makkelijker op je op kop rijden."

Daarom is de ritzege van Ayuso heel erg belangrijk voor zijn eigen rol in het team. Van den Bos geeft nog een extra argument voor haar theorie door te wijzen naar het koersgedrag van Isaac del Toro, de nummer 2 uit de rituitslag. "Del Toro sprint naar de tweede plaats in de etappe. Ook omdat ie met zichzelf bezig is, omdat hij ook het roze kon pakken."

Geen slimme zet van Del Toro

Dat was niet de slimste zet van de Mexicaan. "Het beste wat ie eigenlijk kon doen, is het gewoon laten lopen. Dan had Ayuso meer tijd gepakt op Roglic. Del Toro gaat die sprint nog aan en trekt eigenlijk dat groepje mee, dat in dezelfde tijd als Del Toro wordt geplaatst. Als hij niet had gesprint, had Ayuso enkele seconden meer gewonnen."

Bobbie Traksel kan ergens wel begrijpen dat de ploegleiding van UAE het opkomende talent niet met al te strenge instructies opzadelt. "Ze hebben zo veel goede renners, ze moeten constant balanceren om iedereen tevreden te houden. Ze zeggen tegen Del Toro: doe je eigen ding en sprint maar." In de laatste week kunnen ze nog altijd zien wie de beste is.

Ayuso zet de puntjes op de i

Ayuso heeft nu wel de puntjes op de i gezet, vindt Van den Bos. "Hoe beter Ayuso is, hoe minder vrijheid Del Torro ook gaat krijgen."