Alpecin-Deceuninck zit met de handen in het haar voor graveletappe in de Giro

In de Giro staat net voor de tweede rustdag nog een graveletappe op het programma. Bij Alpecin-Deceuninck bidden ze dat hun renners weinig pech hebben onderweg.

In de negende etappe van de Giro staat een graveletappe naar Sienna op het programma, de aankomst ligt net als de Strade Bianche op de Piazza del Campo. Onderweg liggen er vijf gravelstroken met in totaal zo'n 30 kilometer gravel.

Bij Alpecin-Deceuninck beginnen ze met lichte tegenzin aan de graveletappe. De eerste renner van de Belgische ploeg in het klassement is Quinten Hermans op de 77ste plaats en dus krijgt hun volgwagen geen goede plaats.

Alpecin-Deceuninck laatste volgwagen in de Giro

"Wij zijn drieëntwintigste en laatste in deze Giro. Wij rijden minuten, minuten, minuten achter het peloton", zegt ploegleider Gianni Meersman bij Het Nieuwsblad. Als iemand van de ploeg lek rijdt, zal die wellicht lang moeten wachten.

"Zonder klassementsman is het voor ons zo in elke ronde. Ik heb me er ondertussen bij neergelegd", zegt Meersman. De ploeg zal dan ook proberen om op het einde van elke strook mensen met wielen te zetten.

De eerste drie stroken zijn echter tussen de acht en negen kilometer lang. Als iemand daar in het begin lek rijdt, zal die lang moeten wachten op de volgwagen. "Dan is je wedstrijd gewoon voorbij", zegt Meersman nog.