De reden waarom Van der Poel vaak faalde op de mountainbike? "Dat is zijn grote achilleshiel"

Mathieu van der Poel haalt over een week opnieuw zijn mountainbike vanonder het stof. De Nederlander wil in september wereldkampioen worden, maar heeft hij de discipline wel genoeg onder de knie?

In het Tsjechische Nove Mesto komt Mathieu van der Poel op 25 mei aan de start van de Wereldbekermanche mountainbiken. Voor de Nederlander wordt het zijn eerste wedstrijd op de mountainbike sinds september 2023.

In september dit jaar wil Van der Poel in het Zwitserse Crans-Montana een gooi doen naar de wereldtitel. Voormalig topmountainbiker Marco Aurelio Fontana, medaillewinnaar op het WK en de Spelen, twijfelt echter aan Van der Poel.

Van der Poel moet weer wennen aan de mountainbike

"Zijn grote achilleshiel is en blijft de techniek", zegt de Italiaan bij Bici.Pro. "Hij is niet de soepelste in het technische werk en dat zagen we al in Tokio en Glasgow. Hij moet écht kilometers maken op de MTB om dat gevoel terug te vinden."

In Nove Mesto voorspelt Fontana dan ook problemen voor Van der Poel. "Als hij op achterstand begint, zal hij meteen renners voorbij zien vliegen die technisch misschien net iets sterker zijn."

"Als hij het ritme van de cross en de weg weet te vertalen naar het mountainbiken, dan blijft hij een van de grootste atleten in de sport. Maar hij moet wél wennen aan de discipline. Dat is het enige vraagteken."