Demi Vollering breekt straffe reeks van haar ex-ploeg, stevige opsteker voor Justine Ghekiere

Demi Vollering heeft in de slotrit van de Ronde van het Baskenland een dubbelslag geslagen. Justine Ghekiere liet zich ook zien en werd derde, maar kwam net tekort voor het eindpodium.

De Ronde van het Baskenland voor vrouwen werd voor het eerst georganiseerd in 2022 en alle elf etappes die sindsdien betwist werden, waren een prooi voor SD Worx-Protime. Dit jaar won Mischa Bredewold de eerste twee etappes.

In de slotrit van de Ronde van het Baskenland, de koninginnenetappe, brak Demi Vollering de straffe reeks van haar ex-ploeg. Op zo'n 15 kilometer van de streep reed Vollering weg van de Spaanse Mavi Garcia en de Duitse Antonia Niedermaier.

Vollering won uiteindelijk de slotetappe met net geen minuut voorsprong op de Canadese Sarah Van Dam en de Belgische Justine Ghekiere. Voor Vollering ontstond haar voorsprong echter om ook de eindzege te pakken in het Baskenland.

Ghekiere derde in Ronde van het Baskenland

Bredewold moest uiteindelijk tevreden zijn de tweede plaats in het eindklassement. Van Dam werd derde, Ghekiere kwam twee seconden tekort voor die derde plaats en werd vierde in het eindklassement.

Voor Ghekiere is de laatste etappe in het Baskenland een opsteker. In de Vuelta had ze een doel gemaakt van de bergtrui, maar toen werd ze zesde. In het eindklassement werd Ghekiere toen pas 34ste.