Financiële problemen bij Lotto Cycling Team? "Niet alles is een geldkwestie"

Lotto Cycling Team ligt de laatste maanden enorm onder vuur. En de perceptie rond de Belgische ploeg lijkt niet snel te veranderen.

De Nationale Loterij moet het op dit moment doen als enige hoofdsponsor van Lotto Cycling Team. Die situatie doet bij veel mensen vermoeden dat er veel minder middelen dan vroeger beschikbaar zijn voor de ploeg.

Ook het feit dat vorig jaar heel wat renners bij het team vertrokken richting andere ploegen voedde die gedachte. Dat ook nu weer heel wat renners aan een vertrek gelinkt worden komt daar nog eens bovenop.

“En denkt u dat het bij ons niet beweegt? Dat wij niet met hen praten? Ook dat stoort mij. Het wordt altijd voorgesteld alsof wij financiële problemen hebben. Wij hebben geen moeilijkheden”, klinkt het bij CEO Stéphane Heulot in Het Nieuwsblad.

De ploeg heeft volgens Heulot wel degelijk de bedoeling om de beschikbare middelen te verhogen, al zijn er ook grenzen. “Alleen zullen wij het loon van een renner nooit maal vier kunnen doen. Wij hebben geen budget van 70 miljoen zoals Red Bull. En daar moeten we ook niet op mikken.”

En voor Heulot spelen er ook andere zaken. “Trouwens, niet alles is een geldkwestie. Neem Segaert. Voor hem is de omkadering die we bieden minstens zo belangrijk. En als ik daar iets over mag zeggen: qua performance maken we ons zeker niet belachelijk.”

De kloof met de top zou bijzonder klein zijn, aldus de CEO. “Integendeel, daar staan we niet veraf van de allerbesten. Dat beweer ik niet. Dat blijkt uit de geluiden die ik opvang van renners die hier vertrokken zijn.”