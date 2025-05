Primoz Roglic grote verliezer van de dag in de Giro, maar reageert daar bijzonder koel op

Primoz Roglic is de verliezer van de dag geworden in de graveletappe in de Giro. De Sloveen viel en reed lek, hij verloor op al zijn concurrenten meer dan een minuut.

Zaterdag had Primoz Roglic de roze trui afgestaan aan de Italiaan Diego Ulissi, maar de Sloveen was bewust hoog in het klassement blijven staan zodat zijn ploeg met volgwagen als tweede kon rijden in de Strade Bianche-rit.

En dat was een wijze beslissing, want op 45 kilometer van de streep ging het mis voor Roglic. Samen met onder meer Pidcock kwam hij ten val, even later reed hij ook lek. De Sloveen wisselde snel van fiets en begon met achtervolgen.

Dankzij ploegmaat Pellizzari kon Roglic de schade wel nog enigszins beperken. De Sloveen werd 19de op 2'22" van winnaar Wout van Aert. Op Ayuso en de andere favorieten verloor Roglic ruim een minuut, waardoor hij nu tiende is in het klassement.

Roglic relativeert tijdsverlies in graveletappe

"Ik heb al betere dagen gekend", reageerde hij in zijn typische stijl bij Eurosport. "Ik ben blij dat deze etappe achter de rug is. Het was echt lastig met een heel stevig tempo. Ik voelde me ook niet de allerbeste vandaag. Ik moet nu kijken wat ik kan doen."

"Ik verlies meer dan een minuut, maar soms verlies je en soms win je", haalde de Sloveen nog een typisch cliché van hem boven. "De Giro duurt nog twee weken. Eerst moet ik mijn wonden laten controleren en herstellen van deze dag."