Primoz Roglic is roze trui na een dag alweer kwijt, maar heeft toch redenen om gelukkig te zijn

Voor de tweede keer in deze Giro heeft Primoz Roglic afstand gedaan van de roze trui. Toch wilde de Sloveen bewust niet al te ver wegzakken in het klassement.

Op de eerste aankomst bergop had Primoz Roglic de roze trui weer overgenomen van Mads Pedersen. Voor de tweede keer in deze Giro al, na de tijdrit op dag twee had de Sloveen ook al eens de roze trui gepakt.

Het stond echter in de sterren geschreven dat de Sloveen zijn roze trui een dag later weer zou afstaan. XDS-Astana en de 35-jarige Diego Ulissi waren de gelukkigen, hij werd zo de eerste Italiaanse roze trui sinds 2021.

Roglic verliest roze trui, maar staat bewust niet ver

Roglic staat echter nog altijd derde in het klassement, op amper 17 seconden. En dat was een bewuste keuze van Red Bull-BORA-hansgrohe, want zondag staat een belangrijke graveletappe op het programma.

"We moeten de juiste groep laten wegrijden", zei ploegleider Patxi Villa voor de start van de etappe zaterdag. "Maar tegelijk willen we voor de gravelrit ook onze positie vooraan in het konvooi vasthouden."

De ploeg van Roglic krijgt volgwagen twee in de gravelrit en daar is hij best tevreden mee. "Het verschil tussen wagen 1 en 2 is niet bijster groot. We hebben gelukkig niet volgwagen 30", lachte de Sloveen.