Ruilt hij ploeg van Van der Poel voor die van Pidcock? Hermans antwoordt op transfergeruchten

Quinten Hermans (29) is na drie jaar einde contract bij Alpecin-Deceuninck. De Belg geniet interesse van onder meer Q36.5, de ploeg van Tom Pidcock.

Sinds 2023 rijdt Quinten Hermans voor Alpecin-Deceuninck, hij maakte toen de overstap van Intermarché-Wanty. Bij de ploeg van de broers Roodhooft kon Hermans het veld en de weg combineren, al liet hij het veld afgelopen winter links liggen.

Hermans lijkt nu volledig op de weg te focussen en daardoor is hij ook een interessante renner voor andere ploegen. Hij wordt gelinkt aan het Zwitserse Q36.5 Pro Cycling, dat zich dit jaar al versterkte met Tom Pidcock.

Hermans naar Q36.5 Pro Cycling?

Ruilt Hermans de ploeg van Van der Poel voor die van Pidcock? "Ik denk niet dat het aan mij is om daarover te communiceren. Maar dat er gesprekken plaatsvinden: dat lijkt me niet meer dan logisch in de periode tussen de voorjaarsklassiekers en de Tour", zegt Hermans bij HBvL.

Hermans stelt dat er verschillende ploegen geïnteresseerd zijn en dat goed luisteren de boodschap is. "Wat niet wegneemt dat ik me gevleid voel wanneer een groeiproject als Q36.5 Pro Cycling interesse toont."

Q36.5 Pro Cycling heeft veel financiële middelen en kan Hermans dus een aantrekkelijk voorstel doen. De broers Roodhooft zien dan weer Deceuninck vertrekken als tweede sponsor en moet een afhoudende houding aannemen op de transfermarkt.