Sven Nys doet boekje open over Thibau Nys: "Dan dreigt het wel eens tegen te slaan"

Thibau Nys is op dit moment op hoogtestage in de Sierra Nevada met het oog op een eerste deelname aan de Tour. Vader Sven Nys stelt dat vooral de periode waarin die hoogtestage wordt afgewerkt belangrijk is.

Vorig jaar werkte Thibau Nys voor de derde keer in zijn carrière een hoogtestage af. Voor het eerst boekte hij er ook echt succes mee en won hij maar liefst negen keer. Nys had geleerd uit zijn fouten van zijn eerste twee hoogtestages. "Omdat Thibau ervoor openstaat om zo’n dingen op de juiste manier te benutten en sowieso het maximale uit zijn capaciteiten wil halen", zegt vader Sven Nys bij HLN. Nu is Nys aan zijn vierde hoogtestage bezig in de Sierra Nevada. Periode van hoogtestage belangrijk voor Nys Thibau Nys heeft de hoogtestages leren omarmen. Al stelt Sven Nys wel dat het altijd wat samenhangt met de periode waarin ze plaatsvindt. Want dat kan belangrijk zijn voor het effect ervan op Thibau Nys. Nu kwam Nys uit een relatieve rustfase. Na Eschborn-Frankfurt nam Nys wat rust en dus moet hij nu opnieuw volume opbouwen. En dat valt volgens Sven Nys perfect te combineren met een hoogtestage. Als er al een basis is gelegd, is het anders. Dan moet er meteen intensief worden getraind op hoogte. "Dan dreigt dat wel eens tegen te slaan. Thibau heeft daar het juiste evenwicht in moeten vinden. Da’s een kwestie van ervaring. En het is ook voor elke renner anders."