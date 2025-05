📷 Is de kopman van UAE in de Giro gekozen? Tadej Pogacar spreekt zijn voorkeur uit

Isaac Del Toro veroverde de roze trui in de graveletappe en heeft nu een voorsprong van 1'13" op Juan Ayuso. Brandon McNulty staat dan achtste op 1'59" van de Mexicaan, Adam Yates is negende op 2'01" van Del Toro.

Er zijn veel hanen op het erf bij UAE Team Emirates-XRG, maar uiteindelijk zal er toch eens een keuze moeten gemaakt worden. Wat het kan toch niet de bedoeling zijn dat Ayuso straks de roze trui van Del Toro zal aanvallen?

Wie zal nu de kopman zijn van UAE Team Emirates-XRG in de Giro en mogelijks wereldkampioen Tadej Pogacar opvolgen op de erelijst? De Sloveen zelf lijkt alvast zijn voorkeur uit te spreken op zijn sociale media.

"Kijkend naar de toekomst. Geniet van het roze avontuur", schrijft Pogacar bij een foto van zichzelf en Del Toro. De Sloveen lijkt het meer te hebben voor Del Toro. De relatie tussen Ayuso en Pogacar zou namelijk niet zo goed zijn.

In de vierde rit van de Tour vorig jaar leek Ayuso niet te willen werken voor Pogacar, tot ongenoegen van ploegmaat Almeida. Pogacar feliciteerde Ayuso enkele dagen geleden wel met zijn ritzege in de Giro.

👀« Looking at the future »



Tadej Pogacar, the GOAT congratulates Torito for the pink jersey 🐂🐂🩷🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/WlO5tgZgo6