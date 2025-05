'Concurrentie voor Philipsen en Merlier? Nieuwe ploeg van Benoot haalt stevig uit op transfermarkt'

De transfer van Tiesj Benoot naar Decathlon-AG2R hangt al een hele tijd in de lucht. De Franse ploeg wil echter ook stevig investeren in een lead-out voor Olav Kooij.

Over transfers in het wielrennen mag pas officieel gecommuniceerd worden vanaf 1 augustus. De geruchtenmolen draait echter op volle toeren en sommige transfer mogen nu al als zeker worden beschouwd.

Tiesj Benoot verlaat na vier jaar Visma-Lease a Bike en trekt naar het Franse Decathlon-AG2R. Daar moet hij de Franse ploeg versterken in de klassiekers, Benoot zou een contract getekend hebben voor drie jaar.

De honger van Decathlon-AG2R is echter groot. De Franse ploeg wordt ook nadrukkelijk gelinkt aan Olav Kooij. De Nederlander is ook einde contract bij Visma-Lease a Bike en zou bij de Franse ploeg zijn kans krijgen in de Tour.

Kooij heeft echter ook een lead-out nodig in de Tour. Decathlon-AG2R wil Kooij vooral omringen met landgenoten. Volgens L'Equipe wil de Franse ploeg ook Daan Hoole (Lidl-Trek) en Cees Bol (XDS-Astana) binnenhalen.

Met die trein en Kooij als kopman wil Decathlon-AG2R het vuur aan de schenen leggen van Jasper Philipsen, Tim Merlier en Jonathan Milan in de Tour. Kooij wacht nog altijd op zijn debuut in de Tour, bij Visma-Lease a Bike is daar door Jonas Vingegaard geen ruimte voor.