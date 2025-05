Dag na de prachtige ritzege: Wout van Aert heeft toch opnieuw minder goed nieuws

Veel tijd om na te genieten van zijn ritzege in de Giro heeft Wout van Aert niet. Dinsdag staat er alweer een tijdrit op het programma in de Giro, waar Van Aert misschien wel weer kans maakt om te winnen.

Een dag na zijn knappe overwinning in de graveletappe moest Wout van Aert alweer aan de bak. Er is dan wel een rustdag in de Giro, maar Van Aert ging maandagochtend al eens het parcours van de tijdrit verkennen.

"Ik voel me heel moe, maar het is leuk om de rustdag te beleven met de overwinning van gisteren in het achterhoofd", zei Van Aert op de persconferentie van zijn ploeg Visma-Lease a Bike op de tweede rustdag.

Van Aert vond in de graveletappe eindelijk zijn goede benen terug, maar benadrukte ook dat hij nog niet de oude is. "Ik denk dat ik wel beter aan het worden ben, maar ik voel me niet zo goed dat ik ineens terug mijn beste benen heb", temperde hij toch de verwachtingen.

Van Aert over tweede tijdrit in de Giro

En dus zal het afwachten zijn hoe Van Aert voldoende hersteld zal zijn voor de tijdrit van dinsdag. Tussen Lucca en Pisa moeten de renners dan 28,6 kilometer afwerken tegen de klok.

"Het is een tijdrit voor echte specialisten. Enkel de start is wat technisch. In Albanië ging de tijdrit niet zoals ik wou, op vlak van materiaal heb ik wel een stap vooruit gezet in vergelijking met vorig jaar. Maar Tarling is de favoriet"