Een nieuw geheim wapen in de tijdrit? Van Aert pakt uit met peperdure nieuwigheid

Dinsdag staat in de Giro de tweede tijdrit op het programma. Na zijn ritzege in Siena is Wout van Aert een van de favorieten en rekent daarvoor op een nieuw hulpmiddel.

In de eerste tijdrit van de Giro stelde Wout van Aert teleur. Hij werd pas 34ste en dat op ruime afstand van onder meer Mads Pedersen. Intussen voelt Van Aert zich wel wat beter in zijn vel en dat lijkt goed nieuws voor de tweede tijdrit dinsdag. Van Aert ging maandagochtend het parcours verkennen met zijn ploegmaats. Tussen Lucca en Pisa moeten de renners 28,6 kilometer afwerken. Met slechts 125 hoogtemeters is het parcours zo goed als vlak. Van Aert met nieuw zadel in de tijdrit Een vol voorwiel, dat Van Aert gebruikte op de Olympische Spelen in Parijs, zal hij in Italië nu niet gebruiken. Er wordt dinsdag wel wat wind voorspeld in en rond Pisa en in het slot van de tijdrit zijn er ook wel wat open stukken waar de wind vrij spel heeft. Waar Van Aert wel gebruik van zal maken is zijn nieuwe gepersonaliseerde tijdritzadel. Van Aert heeft er in de winter op getraind en er waren daarna wat aanpassingen nodig. Maar Van Aert krijgt er wel meer comfort en extra grip mee. Dat nieuwe zadel van Van Aert kost zo'n 1.250 euro. Ook in de Tour zal Van Aert er gebruik van kunnen maken, op dag vijf staat er dan een tijdrit van 33 kilometer op het programma.