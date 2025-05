Jonas Vingegaard spreekt heel straffe taal richting Tadej Pogacar wat de Tour betreft

Sinds zijn valpartij en opgave in Parijs-Nice kwam Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen is ondertussen begonnen aan zijn voorbereiding op de Tour en hij denkt dat hij Tadej Pogacar daar weer kan kloppen.

Bij een valpartij in Parijs-Nice half maart liep Jonas Vingegaard een kneuzing aan zijn hand en een hersenschudding op. De Deen reed de rit nog uit, maar moest de dag nadien toch opgeven. Want vooral van die hersenschudding heeft Vingegaard wel wat last gehad.

"Voor elk uur dat ik wakker was, moest ik opnieuw een uur of zelfs anderhalf uur slapen. Dat was het geval voor de eerste vier dagen na de hersenschudding", zei Vingegaard op een persconferentie. Toen hij voor het eerst weer ging fietsen, was de Deen draaierig en misselijk.

Vingegaard klaar om Pogacar te kloppen in de Tour

Dat duurde gelukkig niet al te lang en ondertussen is hij samen met Victor Campenaerts in de Sierra Nevada om zich voor te bereiden op de Tour. Vorig jaar verloor Vingegaard de Tour van Pogacar, al was dat wel met een slechte voorbereiding door zijn val in de Ronde van het Baskenland.

Dit jaar wil de Deen de strijd met Pogacar weer aangaan op volle kracht en het ziet er veelbelovend uit. "Mijn waarden zien er veelbelovend uit. Het lijkt erop dat ik nog een kleine stap heb gezet en dat ik beter ben dan vorig jaar én het jaar ervoor."

Vingegaard verloor vorig jaar door zijn val ook veel spierkracht, die hij ontbrak in de Tour. Toch kon hij Pogacar toen twee weken het vuur aan de schenen leggen. Krijgen we dit jaar eindelijk weer een duel van drie weken met de twee in topvorm voor de gele trui?