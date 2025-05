Knalt Van Aert ook in de tijdrit naar winst? Ploegleider weet waar er gevaar schuilt

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met zijn zege in de graveletappe heeft Wout van Aert een moeilijke periode kunnen afsluiten. Stoomt hij dinsdag in de tijdrit meteen door naar een tweede overwinning?

Veel tijd om te genieten van zijn zege is er niet voor Wout van Aert, maandagochtend ging hij met zijn ploegmaats alweer op pad voor de verkenning van de tijdrit van dinsdag. Tegen de klok moeten de renners dan 28,6 kilometer afwerken.

Na de eerste rit in de Giro, toen Van Aert tweede werd, werd er ook vanuit gegaan dat hij de lijn meteen zou kunnen doortrekken. Maar een dag later in de tijdrit moest Van Aert tevreden zijn met een 34ste plaats en moest hij zijn roze droom opbergen.

Wordt het nu anders? Kan Van Aert dinsdag wel een rol spelen in de tweede tijdrit in de Giro? Ploegleider Marc Reef ziet verbetering bij Van Aert sinds de vijfde rit, maar blijft toch nog altijd voorzichtig.

Kan Van Aert gooi doen naar ritzege in tijdrit?

"Als hij de lijn doortrekt, zou hij kunnen meespelen", zegt Reef bij Sporza. "Ook de klassementsmannen gaan een rol spelen. Maar het is een tijdrit voor de mannen met veel vermogen. Dus als hij deze lijn doortrekt, zit er wellicht een mooi resultaat in."

Met specialisten zoals Tarling, Vine, Vacek en ploegmaat Affini, maar ook klassementsrenners zoals Roglic, Ayuso en Tiberi wordt het voor Van Aert wel geen gemakkelijke opdracht om opnieuw een gooi te doen naar de ritzege.