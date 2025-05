Ligt de toekomst van Kooij nog bij Visma-Lease a Bike? Dumoulin kan maar één conclusie trekken

Olav Kooij lijkt met zekerheid te vertrekken bij Visma-Lease a Bike. De Nederlander zal opnieuw geen plaats krijgen in de Tour-ploeg en heeft volgens Tom Dumoulin geen andere keuze meer.

Met Wout van Aert kon Visma-Lease a Bike de nul al wegvegen in de Giro. De ploeg probeert ook Olav Kooij nog een aan etappezege te helpen. Daarvoor zal Kooij onder meer nog hulp krijgen van Wout van Aert zelf.

Toch zal Kooij dit jaar weer tevreden moeten zijn met de Giro. In de Tour zet Visma-Lease a Bike namelijk weer vol in op Jonas Vingegaard, de Deen wil deze zomer zijn derde eindzege pakken en de strijd aangaan met Tadej Pogacar.

Moet Kooij weg bij Visma-Lease a Bike?

In die ploeg zal dan geen plaats zijn voor Olav Kooij. De Nederlander is einde contract bij Visma-Lease a Bike en lijkt daar geen toekomst meer te hebben. "Het is een fantastische ploeg en hij zit er eigenlijk goed, hij is alleen de ploeg ontgroeid", zegt Tom Dumoulin bij De Grote Plaat.

"Niet in de zin van: de ploeg is niet goed genoeg meer voor hem, maar hij kan niet meer de volgende stap maken. En voor hem is dat als sprinter de Tour. Daar ritten winnen, daar is hij in staat toe en daar wordt het ook hoog tijd voor."

"Hij moet nu de Giro rijden met de minste sprintersritten in de geschiedenis, met ook nog een gebrekkige voorbereiding door zijn valpartij in het voorjaar. Dat is zonde. Een van de sprinters van dit moment kan niet laten zien wat hij in zijn mars heeft. Die hoort in de Tour", stelt Dumoulin.