Michel Wuyts ondanks etappezege van Wout van Aert: "Laat dat alsjeblieft weg"

De graveletappe zorgde voor spektakel in de Giro. Wout van Aert pakte de etappezege, maar achter hem waren er ook heel wat slachtoffers.

Een rit met gravel of kasseien in een grote ronde zorgt voor het publiek altijd voor spektakel. Voor de renners zelf is het vaak de rit die voor de meeste stress zorgt en waarin vooral een grote ronde kan worden verloren.

Michel Wuyts twijfelt dan ook aan de meerwaarde ervan in een grote ronde. "Na de grote opluchting van de winst van Van Aert en de emoties die dat teweeg brengt, zou je altijd zeggen dat je zoiets moet doen", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Wuyts geen fan van gravel in grote rondes

"Maar anderzijds zie je dat er toch weer slachtoffers vallen die meedoen voor het klassement. Er zijn er die een tik hebben gekregen van meer dan twee tot bijna drie minuten. Dan blijft de vraag hangen of dat moet."

"Ik ben eerder geneigd naar neen. Laat dat alsjeblieft weg, een grote ronde heeft dat niet nodig. Maar aan de andere kant zijn we in de denkpatronen zo ver gevorderd dat we met z'n allen die hectiek omarmen en die oplaaiende momenten waar we ons aan optrekken."

Ook Johan Bruyneel maakte op zijn sociale media duidelijk dat hij geen fan is van graveletappes in grote rondes. Patrick Lefevere retweette dat bericht en sluit zich dus aan bij Wuyts en Bruyneel.