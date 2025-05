Moet hij vrezen voor zijn Giro? Juan Ayuso heeft geen goed nieuws na valpartij in graveletappe

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Juan Ayuso kon in de graveletappe niet profiteren van de valpartij en de pech van zijn grote concurrent Primoz Roglic. De Spanjaard had op de rustdag echter geen goed nieuws.

Afgelopen vrijdag won Juan Ayuso de zevende rit in de Giro en pakte hij veertien seconden terug op Primoz Roglic. Ook zaterdag kwam de Spanjaard nog één seconde dichter op zijn grote rivaal voor eindwinst.

In de graveletappe pakte Ayuso meer dan een minuut op zijn grote concurrent, maar dat had ook veel meer kunnen zijn. Ayuso was ook betrokken bij de valpartij van Roglic en heeft daarbij de wonde die hij eerder opliep aan zijn rechterknie opengehaald.

Ayuso gehecht aan de knie na valpartij

"Na afloop heb ik drie hechtingen gekregen", zei Ayuso op zijn digitale persconferentie op de rustdag. Die rustdag kwam dan ook op een goed moment voor de Spanjaard, maar zijn trainingsritje verliep niet van een leien dakje.

"In het begin deed het echt pijn. Maar toen ik was opgewarmd, werd het wel beter", zei Ayuso. Die hechtingen aan zijn knie kunnen Ayuso dinsdag ook parten spelen in de tijdrit van 28,6 kilometer.

"Ik denk dat het moet meevallen", schat Ayuso in. "Ik heb vandaag geprobeerd om zo goed mogelijk te herstellen. Gelukkig zijn er geen spieren geraakt, maar enkel bot. Het zou mijn prestatie niet mogen beïnvloeden."