Rampzalige comeback De Lie duurt amper 40 kilometer, ploegleider velt een hard verdict

Arnaud De Lie maakte na een pauze van zes weken zijn comeback in Rund um Köln. De Belgische kampioen moest echter al vroeg opgeven.

Lotto had de Rund um Köln uitgekozen om Arnaud De Lie terug in competitie te laten komen. Maar geslaagd was de comeback allerminst te noemen. De Belgische kampioen moest al na zo'n 40 kilometer de rol lossen op een beklimming.

"Hij kon moeilijk ademhalen, zijn hartslag was heel hoog, het ging gewoon niet", verklaarde ploegleider Nikolas Maes bij Het Nieuwsblad. De Lie had daarna niet meer de ambitie om terug te keren in het peloton.

De Belgische kampioen draaide af en ging daarna nog anderhalf uur alleen fietsen voor hij naar de bus reed. Zelf gaf De Lie geen uitleg, ploegleider Maes deed dat wel. Maar ook voor hem kwam deze prestatie onverwacht.

Bij Lotto hadden ze niet verwacht dat De Lie meteen zou winnen bij zijn comeback, maar ze hadden wel gedacht dat hij zou meespelen en meekoersen. "Dat is niet gelukt. Dat zijn de feiten", zei Maes.

Er zal opnieuw een evaluatie moeten komen van wat er met De Lie aan de hand is, want het probleem is duidelijk nog niet opgelost. Of De Lie op 29 mei starten in Les Boucles de la Mayenne, een vierdaagse rittenwedstrijd, is nu heel onzeker.