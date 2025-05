'Soudal Quick-Step versterkt zich met opvallende voorjaarsrevelatie'

Soudal Quick-Step speurt de transfermarkt af naar versterkingen. Het heeft zijn oog laten vallen op een opvallende revelatie van dit voorjaar.

Dankzij overwinningen van Tim Merlier in de Scheldeprijs en Remco Evenepoel in de Brabantse Pijl kon Soudal Quick-Step zijn voorjaar toch nog wat kleur geven. Maar in de monumenten, vooral in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, stelde de ploeg teleur.

Er zijn dan ook versterkingen op komst. Jasper Stuyven (Lidl-Trek) en Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) zouden de overstap maken naar Soudal Quick-Step. Ook een derde aanwinst zou al binnen zijn.

Desal naar Soudal Quick-Step?

Volgens HLN maakt de 25-jarige West-Vlaming Cériel Desal de overstap van Wagner-Bazin WB. Voor Desal zou Soudal Quick-Step zijn eerste ploeg in de WorldTour worden, een stap die hij ook graag wil zetten.

Dit seizoen viel Desal vooral op door zijn aanwezigheid in de vroege vlucht in het klassieke voorjaar. Zowel in Kuurne-Brussel-Kuurne, de Scheldeprijs, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik was hij erbij.

Desal zou bij Soudal Quick-Step een rol zoals Tim Declercq kunnen krijgen. Hij vertrok vorig jaar naar Lidl-Trek en werd nooit echt vervangen, Desal zou zijn opvolger moeten worden.