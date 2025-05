Van Aert nam niet over in de laatste 10 kilometer: Del Toro is daar klaar en duidelijk over

De 21-jarige Mexicaan Isaac Del Toro heeft de macht gegrepen in de Giro. Hij liet in de graveletappe wel zijn kopman Ayuso achter, maar had daar een opvallende uitleg voor.

Op de Toscaanse gravelwegen waren Isaac Del Toro en Wout van Aert de twee beste renners in koers. Samen met onder meer Bernal waren ze op zo'n 40 kilometer van de streep weggereden uit de groep der favorieten.

Dat Del Toro vooraan zat, was ook merkwaardig. De Mexicaan trok keihard door toen Roglic ten val kwam, maar vergat zijn ploegmaat Ayuso mee te nemen. De Spanjaard had zijn grote concurrent veel meer tijd aan kunnen smeren.

Al had Del Toro daar wel zijn uitleg voor. "In alle hectiek verwarde ik Egan (Bernal) met Juan (Ayuso). Juan reed als beste jongere in het wit en die trui leek op de kampioenentrui van Bernal", zei de eerste Mexicaanse drager van de roze trui bij Sporza.

Van Aert helpt Del Toro niet

"Toen ik zag dat Juan niet mee was, ben ik gestopt met rijden." Dat heeft Del Toro ook gezegd tegen de drie mannen van INEOS. Toen zij overboord gingen, mocht Del Toro wel zijn kans gaan van de volgwagen.

Al kreeg hij wel niet veel hulp van Wout van Aert in de laatste kilometers. "Het was zijn volste recht om in het slot niet meer mee te rijden, want hij had Yates achter zich. Dat is gewoon koers. Ik mag daar niet over klagen en meer kon ik niet doen dan hem onder druk te zetten."