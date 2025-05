Bondscoach Serge Pauwels prijst sluwheid Wout van Aert en legt uit waarom crosservaring hem ook geholpen heeft

Bondscoach Serge Pauwels was uiteraard ook tevreden met wat hij zag van Wout van Aert op weg naar Siena en dan vooral in de Toscaanse stad. De ritzege van Van Aert in de Giro was er eentje op basis van intelligentie.

In de podcast Wuyts & Vlaeminck geeft Pauwels toe dat het voor hem als toeschouwer smullen geblazen was in de gravelrit. "Ja, ik heb absoluut genoten van het spektakel. Pas op, het was in de laatste vijftig kilometer zo chaotisch dat het moeilijk was om in te schatten waar iedereen zat. Het was natuurlijk een fantastische rit en een fantastische finale."

Eentje met een mooie uitkomst voor de Belgische wielerfan. "Het is vooral heel slim gereden van Wout van Aert. Hij heeft eigenlijk kunnen profiteren van het klassement dat er al was in de Giro, van de klassementsverhoudingen tussen de verschillende teams. Daardoor moest hij zelf tegen zijn natuur koersen, maar het levert hem wel de overwinning op."

'Crossparcours' in voordeel Van Aert

Ook in die laatste kilometer toonde Van Aert zich een slimme renner. "Zijn ervaring uit de cross helpt hem ook. Hij weet dat hij die laatste vierhonderd meter als eerste moet ingaan. Die laatste vierhonderd meter bestaat uit een soort crossparcours, waarbij je diegene die op kop zit niet meer kan passeren." Hij heeft wel veel afgezien. "Ja, maar hij is nooit ontploft. Dat is zijn geluk geweest."

Van Aert heeft kunnen overleven, al was het soms kantje boord. "Ook in de laatste kilometers moest hij een keer gaan zitten, terwijl Del Toro heel die laatste kilometer met de gidon vanonder heeft gereden. Van Aert wist dat zijn aankomst lag op 400 meter van de meet. Ik denk dat hij bij zijn eerste deelname aan de Strade Bianche nog in de kramp schoot in die bocht naar rechts."

Van Aert passeert Del Toro op juiste moment

Deze keer gebeurde dat gelukkig niet. "Hij is aan het wiel van Del Toro blijven kleven en kon hem dan nog passeren voor de bocht op 300 meter van de aankomst. Als je dan die laatste twee bochten goed neemt, kan de andere er niet meer over komen."