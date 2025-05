CEO van Soudal Quick-Step reageert nu voor het eerst zelf op transfergeruchten Evenepoel en INEOS Grenadiers

Er doen weer hardnekkige geruchten de ronde over Remco Evenepoel en een eventuele overstap naar INESO Grenadiers. Jurgen Foré reageert daar nu op.

Verschillende stemmen hebben zich al laten horen, maar Jurgen Foré staat nu aan het hoofd van de Wolfpack. Daarom is het extra interessant wat Foré te zeggen heeft. "Er waren al geruchten voor mijn komst bij de ploeg", onderstreept Foré bij RTL sports. "Nu zijn die geruchten er ook, die zijn er altijd. Het enige dat op tafel ligt, is een contract tot aan een datum in december 2026. Voor mij is dat de contractuele realiteit."

Het is logisch dat Foré zich hieraan vastklampt. "Er zijn geruchten, maar er zijn ook contracten en dat is wat telt." Het zou Soudal Quick-Step enorm helpen indien het team Remco Evenepoel voor lange termijn zou kunnen vastleggen. Vroeger gebeurde dat niet, maar ondertussen hebben Van Aert en Pedersen al bij hun ploegen getekend tot het einde van hun carrière.

Levenslang contract moeilijk voor Soudal Quick-Step

Foré ziet zoiets niet onmiddellijk gebeuren tussen Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel. "Een contract voor de rest van iemands leven, is heel lang. De relatie met de sponsors speelt ook een rol. We hebben goede sponsors bij de ploeg maar we hebben momenteel geen levenslange akkoorden momenteel." Zo'n contractverlenging lijkt er voor Evenepoel niet meteen in te zitten.

De interviewer wilde nog even doorgaan over de transfersaga rond Evenepoel, maar Foré had het ondertussen wel gehad. "Het is belangrijk dat we praten over koersen. We hebben een renner die vijf maanden lang geblesseerd was. We hebben vele inspanningen gestoken in de herstelperiode van Remco Evenepoel."

Evenepoel op stage voor de Tour

Die inspanningen hebben geloond. "Nu rijdt hij opnieuw met de fiets en is hij op hoogtestage om de Tour de France voor te bereiden. Voor mij is het niet het moment om deze discussie te voeren." Soudal Quick-Step gaat er dus voorlopig van uit dat Remco Evenepoel zich aan zijn contract houdt en volgend jaar niet naar INEOS gaat.