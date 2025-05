De dromers met voeten op de grond gezet: Wout van Aert is zelfs in eigen ploeg niet diegene met grootste verwachtingen

Groots dromen is altijd het beste idee. Fans van Wout van Aert hoeven niet meteen een tweede overwinning op rij te verwachten.

Van Aert kan in de tijdrit opnieuw zijn kans gaan maar predikt ook wel realisme. Bovendien wordt er regen voorspeld. Kijken ze bij Visma-Lease a Bike dan angstvallig naar de weergoden? "Eigenlijk niet. We weten dat het gaat regenen", reageert Marc Reef nuchter bij VTM NIEUWS. "We hebben wel meer tijdritten gehad in deze omstandigheden. Iedereen rijdt in dezelfde omstandigheden, dat is een gegeven."

De ploegleider weet wel exact wat de renners uit de Giro van deze tijdrit kunnen verwachten. "De eerste acht kilometer door Lucca zijn vrij technisch. Daarna kom je op lange, rechte banen. Uiteindelijk finish je na een aantal bochten in Pisa. Ik denk dat het echt een parcours is voor mannen met veel vermogen." Hoge wattages trappen, daar komt het op neer.

Geen verwachtingen voor Van Aert

Dat is iets wat Van Aert ook kan, maar er zijn natuurlijk nog andere sterke tijdrijders aanwezig in de Giro. "We hebben niet echt verwachtingen voor Wout in deze tijdrit", zet Reef iedereen die droomt van een nieuwe zege van Van Aert met de voeten op de grond. "We gaan gewoon een zo goed mogelijk tijdrit rijden. Hij gaat er voor. Dan gaan we zien wat dat oplevert."

Met die insteek kan het alleen maar meevallen voor Van Aert. Voor Edoardo Affini is het heel wat anders. Voor hem is het echt een doel. Hij is Europees kampioen tijdrijden én Italiaan. Hij is er al een aantal keer dichtbij geweest in de Giro. We hopen dat dat opnieuw het geval is." Die Europese titel heeft hij vorig jaar in België behaald.

Van Aert begint ontspannen aan tijdrit

Prettig voor Affini dat hij voor zichzelf eens een belangrijke dag kan aankruisen als renner die meestal in dienst rijdt. Van Aert kan dan weer heel ontspannen beginnen aan de tijdrit.