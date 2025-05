Jonas Vingegaard heeft wat te zeggen over de verrijzenis van Wout van Aert en zijn overwinning in Siena

Toen Visma-Lease a Bike aan het seizoen begon met Vingegaard en Van Aert opnieuw in de rangen, hadden zij waarschijnlijk gedacht dat die twee wel weer voor zeges zouden zorgen. Misschien zelfs al vrij vroeg in het jaar. Anno mei 2025 doen ze het beiden voorlopig met één overwinning.

Jonas Vingegaard en Wout van Aert weten allebei ook wat het is om terug te knokken na zware blessures en een lange afwezigheid. Ze weten wat het vergt van een topsporter op zowel mentaal en fysiek vlak. Vingegaard kan zich dan ook heel goed inleven in de positie van Wout en reageert op zijn recente ritzege in de gravelrit van de Giro.

Dat doet Vingegaard via een online persconferentie vanuit Sierra Nevada. De Deen is met een groot deel van de Tour-kern daar op hoogtestage. 'We hebben het geluk dat we hier wel wat vrije tijd hebben. Elke keer als we lunchen, kijken we naar de koers, meer bepaald naar de Giro." In theorie was er dus ook de mogelijkheid om te zien hoe het de ploegmaats verging op weg naar Siena.

Vingegaard niet voor tv bij overwinning Van Aert

Desondanks zaten Vingegaard & co zondag niet voor de buis op het moment dat Van Aert won. "Jammer genoeg deden we net een lange trainingsrit. We waren nog aan het trainen toen hij over de streep kwam en won. Ik weet wat Wout heeft doorgemaakt het laatste jaar. Eerlijk gezegd ben ik superblij voor Wout", aldus Vingegaard.

De Scandinaviër weet dat die ritzege in de Giro niet zomaar uit de lucht komt vallen en hoe hard het werken is om weer op niveau te geraken na een periode van revalidatie. "Hij verdient die overwinning echt", zegt hij over zijn Belgische teamgenoot. "Ik ben blij voor hem, het is mooi om zien. Hopelijk kan hij nog meer koersen winnen."

Trein nu hopelijk vertrokken voor Van Aert

Het is duimen dat de trein nu inderdaad vertrokken is, want tot dusver moest Van Aert het dit seizoen vooral stellen met ereplaatsen.