Nieuw wapen moet Wout van Aert doen stunten in tijdrit, één man weet er werkelijk alles over: "Elk detail is belangrijk"

De volgende opdracht voor Wout van Aert is een tijdrit. Een nieuw wapen moet Van Aert toelaten om een sterke prestatie neer te zetten en dus de herinnering aan de vorige tijdrit uit te wissen.

In de tijdrit in Albanië speelde Van Aert geen rol van betekenis, maar we veronderstellen dat hij nu toch al een stuk beter is in vergelijking met die dag. Bovendien weten we dat Van Aert over een nieuw tijdritzadel zal beschikken. Dat is ontwikkeld in samenwerking met Prologo, het merk dat bekend staat voor het ontwikkelen van fietszadels en stuurlinten.

Van Aert heeft ook een gepersonaliseerde versie met extra grip, zodat hij beter blijft zitten. "Het gaat niet alleen om comfort, maar het is ook cruciaal om je aerodynamische houding stabiel te houden. We hebben opnieuw technische stappen gezet ten opzichte van de voorbije jaren. Dit zadel speelt daar zeker ook een belangrijke rol in", zegt de renner zelf.

Revolutionair project bij Visma

Salvatore Truglio, de Algemeen Directeur van Prologo, weet uiteraard ook alles over dit nieuwe zadel. "De Predator 01TT is het innovatieve tijdritzadel dat Prologo ontwikkelde in nauwe samenwerking met Team Visma | Lease a Bike. Dit ambitieuze en revolutionaire project heeft geleid tot de creatie van het eerste volledig geïntegreerde zadel."

Zoals Van Aert ook al aangeeft is de betrachting vooral om de aerodynamica te verbeteren. Iemand als pakweg Remco Evenepoel is al aero genoeg, maar voor Van Aert is dit zeker een handig hulpmiddel. "Het is ontworpen om het lichtste, snelste en meest aerodynamische tijdritzadel ooit te zijn. Het doel is om een high-performance zadel te bieden dat atleten ondersteunt in hun streven naar het best mogelijke resultaat."

Ook Van Aert zal hopen dat elk detail verschil kan maken

Truglio denkt effectief dat een uitslag van dit zadel af kan hangen. "In het moderne wielrennen kan elk detail het verschil maken."