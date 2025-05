Nieuwe theorie steekt de kop op: is de wederopstanding van Wout van Aert slecht nieuws voor deze renners?

Mogelijk zingt niet iedereen 'Hallelujah' bij de wederopstanding van Wout van Aert. Andere renners zouden wel eens nadeel kunnen ondervinden van wat we in gezien hebben in de negende Giro-rit.

Philippa York sluit dit alvast niet uit in een analyse voor Cyclingnews. Zij vraagt zich af wat de waardeverhoudingen onder de sprinters zullen zijn in het vervolg van deze Giro. Tot dusver deelde Pedersen meestal de lakens uit in de sprints. "De voormalige wereldkampioen is de referentie gebleken wat sprinten betreft."

Het was ook wel duidelijk wie de concurrenten waren en hoe hun teams het zouden aanpakken. Misschien verandert dat nu. "Ik vraag me af of Visma-Lease a Bike nu niet zal terugkomen op zijn strategie om volledig de kaart Olav Kooij te trekken in de vlakke ritten, nu Wout van Aert een overwinning heeft geboekt die hem een vertrouwensboost zal geven."

Teller van Kooij nog op nul

Een reden voor een mogelijke verandering van aanpak is niet enkel de overwinning van Van Aert maar ook het feit dat de teller van Kooij nog op nul staat in deze Giro. Het is iets om in de gaten te houden. Daarnaast kunnen de taferelen van voorbije zondag ook invloed hebben op de strijd onder de klassementsmannen. Het is maar de vraag of ze bij UAE de eenheid kunnen bewaren, met Del Toro in het roze.

"Ik verwacht niet onmiddellijk een conflict bij UAE, misschien komt dat er later van. Gezien de manier waarop Del Toro Van Aert deed afzien op de beklimmingen op weg naar Siena, is er geen reden om te twijfelen aan de sterkte van de huidige roze trui." En zo zit Ayuso, voor de Giro aangeduid als kopman, misschien met een probleem in zijn eigen ploeg.

Van Aert moet zich op zichzelf richten

Wout van Aert moet zich uiteraard weinig aantrekken van zich alles. Hij moet er zich in de eerste plaats op richten om zelf nog beter te worden. Uiteraard zullen de instructies van zijn ploeg ook wel vat op hem hebben.