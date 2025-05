Ploegleider duidt de grootste kracht van Wout van Aert aan en zegt hoe belangrijk het vervolg van de Giro voor hem is

Wout van Aert kan nu naar het vervolg van de Giro kijken met reeds een ritzege op zak. Dat is een heel ander gevoel dan wanneer de teller nog op nul staat.

De overwinning in Siena heeft voor een enorme ontlading gezorgd. Bij Wout van Aert zelf, maar ook bij zijn ploeg. "Hij laat hiermee zijn grootste kracht zien: altijd weer terugkomen na een tegenslag", is de conclusie van ploegleider Marc Reef in een gesprek met In De Leiderstrui. Ondanks die moeilijke voorbereiding heeft WVA zich toch een weg gebaand naar de overwinning.

Reef heeft die weg van dichtbij kunnen volgen. Hij weet op welke dagen Van Aert het zwaar had en welke dagen dan weer iets beter gingen. "Het was tot en met etappe 5 echt vechten voor hem, waarbij hij soms zelfs in een vlakke rit niet eens zijn werk kon doen." Daarna ging het stilaan beter. Vanaf de zesde dag kwam het goede gevoel terug, maar de ritzege kwam toch nog onverwacht.

Wout van Aert mentaal sterk

Van Aert zelf tempert de verwachtingen nog, maar wat denkt zijn ploegleider: is de oude Wout nu terug? "De lach is nooit echt weg geweest en je merkte wel in koers dat hij beter werd en weer een beetje de oude Wout aan het worden was. Dan is hij weer meer aan het praten, hij wilde weer weten wat er in de koers gebeurde. De stap naar zo’n ritwinst is dan best groot, maar mentaal is Wout zo sterk."

Bij Visma-Lease a Bike weten ze inmiddels wel wat er kan gebeuren als Wout van Aert iets in die harde kop van hem zitten heeft. Reef benadrukt dat het voor Van Aert belangrijk is om de Giro uit te rijden, met het oog op wat nog volgt. "Dat heeft hij vorig jaar ook gemist, dus die constantheid en het koersen gaat hem wel weer een stap laten maken."

Dit kan begin zijn van mooie periode

Die ritzege in de Giro hoeft dus geen eindpunt te zijn. Hopelijk voor Van Aert is het net het begin van een mooie periode.