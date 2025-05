Thijs Zonneveld lauwert perfecte storm bij Wout van Aert maar voegt ook stevige nuance toe voor vervolg van de Giro

De ritzege van Wout van Aert kan best wel omschreven worden als een soort perfecte storm. Dat vindt Thijs Zonneveld alvast.

De Nederlandse analist had in zijn eerste reactie al aangegeven hoe mooi het is wat Van Aert realiseerde nadat hij enkele dagen echt slecht was. In de Eurosport-talkshow In De Waaier drukt Zonneveld nogmaals zijn bewondering uit voor wat Van Aert heeft klaargespeeld. "Echt ongelofelijk." Niets dan lof dus ditmaal voor Van Aert.

"Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat hij ineens Pedersen klopt in de sprints", voegt Zonneveld er in één adem wel een belangrijke nuance aan toe. Het publiek moet dus realistisch blijven met verwachtingen over meerdere ritzeges in de Giro. "Hij is al een stuk beter dan in het eerste weekend, maar dit is nog niet de Wout van Aert die hij kan zijn."

Van Aert stijgt boven zichzelf uit

Iedereen heeft ook gezien welke inspanningen het kostte om die eerste ritzege te realiseren. "Hij heeft echt op de limiet gezeten om Del Toro te volgen. Hij heeft alles goed gedaan. De koerssituatie was perfect voor hem. Op deze dag is hij echt wel boven zichzelf uitgestegen. Hij heeft gebruik gemaakt van alle wapens die hij heeft." Een perfecte storm maar dan in de koers.

"Hoe hij dit afmaakt, hoe hij zijn ervaring gebruikt om als eerste door die bochten te gaan, zijn stuurmanskunst tijdens de hele dag. Dit was de perfecte dag voor hem. Dat wil niet zeggen dat hij nu zo goed is dat hij Pedersen kan kloppen in die sprints die er in week twee die nog vaak komen", herhaalt Zonneveld nog een keertje. "Van Aert is wel hard aan het verbeteren."

Verbetering bij Van Aert

Laten we met zijn allen maar afwachten wat die verbetering Van Aert nog kan opleveren in de resterende etappes in de Giro.