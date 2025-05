Zijn we te hard? Analisten houden kritiek op Van Aert tegen het licht, maar moeten niet weten van 'Ik moet niks'-slogan

Nu Wout van Aert er weer min of meer bovenop is, kan ook de kritiek op zijn persoon eens tegen het licht gehouden worden. Dat doen Bobbie Traksel en Thijs Zonneveld: hun balans is gemengd.

In de Eurosport-talkshow In De Waaier bekijken de twee ex-renners of de kritiek op het voorjaar van Van Aert terecht was. "Ik denk wel dat hij een paar foutjes maakte uit voorzichtigheid. Daar mogen we met zijn allen redelijk kritisch over zijn, maar ik begrijp het heel goed. In mijn eerste jaar als beroepsrenner dook ik overal onderdoor en lag iedereen die ouder dan 30 was te klagen", herinnert Traksel zich.

Toen hij zelf ouder dan 30 was, waren de rollen omgekeerd. "Daar deed ik dan later aan mee en ik kneep ook wel een keer in de remmen. Ik snap het allemaal wel, omdat ik het zelf heb meegemaakt. Alleen is hij wel de absolute kopman. Het hoort gewoon om de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix op zijn erelijst te hebben. Alleen wordt het wel een lastig verhaal."

Kritiek komt door Dwars door Vlaanderen

Zonneveld oordeelt dat Van Aert in theorie een prima voorjaar reed, maar geen enkele keer in de positie kwam om Pogacar of Van der Poel te bedreigen. "Wij vinden wel dat hij bij die groep van renners hoort." Presentator Hidde van Warmerdam wijst erop dat Van Aert in Dwars door Vlaanderen wel in de positie kwam om te winnen. "Daar word je dus kritisch van", verwijst Traksel naar de afloop van die wedstrijd.

"Nog steeds neem je die 'Ik moet just niks'- uitspraak mee. Hij roept dat wel, maar dat is gewoon niet zo. Hij legt de lat zelf nog hoger." Daar is Zonneveld ook van overtuigd. "Hij moet natuurlijk van alles. We moeten het menselijke niet uit het oog verliezen. Je ziet dat hij de angst heeft in sommige situaties. Dat komt gewoon omdat hij een paar keer keihard op zijn smoel is gegaan."

Voorzichtigheid Van Aert mag aangegeven worden

Zonneveld vindt dat menselijk maar dat betekent volgens hem niet dat je niet mag aangeven dat het zo is. En dan zijn er ook weer heel andere situaties. "Zoals het in Dwars door Vlaanderen afloopt, dat is gewoon slecht."